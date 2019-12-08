Мэр Москвы уточнил, когда растут цены на парковку и куда идут деньги

О ситуации с автомобильным движением и тарифах на парковку в столице, а также о своем первом автомобиле мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1".

Москва вообще была построена не как автомобильный город, отметил он: были несколько магистралей, но они все ведут в центр и, по сути дела, никто не рассчитывал, что в Москве будет, например, пять миллионов автомашин.

"Конечно, такое количество машин Москва просто вместить не может, — говорит Собянин. — Тем не менее, все равно над дорогами тоже работать надо. Там, где пробочные какие-то вещи — например, те же развязки на МКАДе, они стоят там в любое время года. Хоть зимой, хоть летом!"

Почти все развязки на Московской кольцевой автодороге столичные власти реконструировали, рассказал мэр. В частности, это было сделано для того, чтобы дороги вели не только в центр, чтобы можно было проехать через город, минуя центр и перегруженные улицы. Благодаря этому удалось разгрузить и центр Москвы, отметил он.

По словам Собянина, его первой собственной автомашиной была подержанная "Волга" ГАЗ-24 где-то в начале 90-х годов — хотя ее он больше использовал не для личной жизни, а для работы.

"Правда, она просуществовала у меня не очень долго, пришлось продать, потому что в 90-е годы с доходами было не очень хорошо", — рассказал он.

Отвечая на вопрос о стоимости парковки в Москве, которая на некоторых улицах доходит до 380 рублей в час, Собянин отметил: столичные власти не определяют эту цену каким-то расчетным путем. Цены, по его словам, поднимаются только тогда, когда парковка полностью забита машинами.

А все деньги, которые город получает от парковки, он отдает местным жителям, районам, где они находятся, для благоустройства.