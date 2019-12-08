Замглавы британского МВД ответил на вопрос о российских деньгах

Заместитель министра внутренних дел Соединенного Королевства Брэндон Льюис в воскресенье заявил, что не имеет доказательств финансирования российскими бизнесменами правящей Консервативной партии. В интервью BBC замминистра отметил, что пожертвования на агитацию перед досрочными выборами в парламент партия получала только от подданных короны.

"Финансирование Консервативной партии поступает от граждан, которые зарегистрировались в избирательной комиссии", — отметил Льюис.

Чиновник уверен, что право британца участвовать в политической жизни гарантировано законами страны, в том числе и в виде пожертвований, пишет ТАСС.

Ранее газета Sunday Times опубликовала список из девяти россиян, якобы спонсировавших консерваторов.