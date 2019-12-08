Знакомство и критика: Собянин рассказал об отношениях с Путиным

О своем отношении к критике, о критике от президента Путина и об истории своего знакомства с тогда еще будущим главой государства мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1".

Критика — "полезная история", считает мэр Москвы Сергей Собянин. По словам столичного градоначальника, он знал, куда идет, и теперь "живет в потоке критики" и уже плохо представляет себе другую жизнь.

"Любое действие мое критикуется слева, справа, снизу, сверху", — говорит он. И добавляет: "Критика — это полезная история, когда тебя критикуют, ты быстрее движешься".

На вопрос о причинах того, что его никогда не критикует президент страны, мэр предположил, что Владимир Путин "выбрал лимит критики" в период, когда Собянин работал у него главой администрации и руководителем аппарата правительства, и решил дать ему небольшую передышку.

"Но вообще, когда он начинает системно критиковать того или иного чиновника или губернатора, то, мне кажется, нужно задуматься о поиске новой работы", — добавил мэр.

Сам он, по его словам, старается отдаваться тому, чем занимается, и не думает о необходимости "карабкаться по какой-то карьерной лестнице".

"Нужно максимально отдавать себя работе и максимально делать все возможное на этом месте, это гораздо интереснее и продуктивнее, чем заниматься какими-то мечтаниями", — говорит он.

С Владимиром Путиным Собянин, по его словам, познакомился в конце 90-х во время своей работы председателем комитета Совета Федерации по законодательству. Путин в то время был уже секретарем Совета безопасности России.

"С тех пор он — в общем, спасибо ему огромное — всегда поддерживал в моих планах, начинаниях, в моей судьбе. Это, конечно, очень важно", — говорит столичный мэр.

На вопрос о своих впечатлениях о первом знакомстве с Путиным Собянин ответил, что тот — человек очень сдержанный, немногословный, но "видно было, что это человек с очень сильным характером, вдумчивый, и надежный".