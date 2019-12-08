Массимо Каррера – новый тренер АЕКа

Бывший тренер "Спартака" Массимо Каррера возглавил афинский АЕК. Итальянский специалист подписал контракт с 10-кратными чемпионами Греции до лета 2021 года.

Массимо Каррера после увольнения из "Спартака" в октябре прошлого года, находился без работы почти 14 месяцев. Его несколько раз называли в числе кандидатов на замещение вакансий, возникавший в итальянской Серии А, но до назначения дело не доходило. И только в начале декабря Массимо Каррера устроился на работу в АЕК. Любопытно, но греки рассматривали в числе кандидатов на должность главного тренера "двуглавых орлов" российского специалиста Леонида Слуцкого, недавно покинувшего голландский "Витесс".

Массимо Каррера, бывший защитник "Ювентуса" и "Аталанты", был помощником Антонио Конте в "Ювентусе" и сборной Италии. В 2016 он пришел в "Спартак" на должность помощника главного тренера Дмитрия Аленичева, а через месяц возглавил команду. Под руководством итальянского специалиста "Спартак" в 22 раз после 16-летней паузы выиграл чемпионат страны, а летом 2017 – Суперкубок. В октябре 2018 года Массимо Каррера был отправлен в отставку.