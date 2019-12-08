Двое погибших, семь пострадавших: маршрутка попала в ДТП в Томской области

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства фатальной аварии, произошедшей в воскресенье, 8 декабря, в Томской области на автодороге Томск – Каргала – Колпашево.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД РФ, на трассе столкнулись Toyota Fielder и микроавтобус Peugeot Boxer.

От полученных травм на месте ДТП скончались два человека – водитель и пассажир легковушки. Прибывшим медикам оставалось только констатировать их смерть.

Еще семь человек, получившие травмы различной степени тяжести, были доставлены в лечебное учреждение.