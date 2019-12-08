Зеленского шантажируют перед нормандским саммитом

Завтра в Париже состоится первый за три года саммит "нормандского формата" с участием президентов России, Украины и Франции, а также канцлера Германии. Инициатор встречи, французский президент Эммануэль Макрон надеется на новый этап в урегулировании ситуации в Донбассе. Встреча стала возможной после того, как Киев принял формулу Штайнмайера и согласился провести разведение сил в Донбассе — в районе Станицы Луганской, населенных пунктов Золотое и Петровское.



Пока в Париже заканчиваются последние приготовления к встрече лидеров "нормандской четверки", в Киеве оппозиция собрала акцию протеста "Красные линии для Зеленского", передает телеканал "Россия 24". Участники требуют от президента Украины Владимира Зеленского отказаться от любых компромиссов с Россией. Акцию организовали партии Петра Порошенко "Европейская солидарность", Юлии Тимошенко "Батькивщина" и Святослава Вакарчука "Голос". На Майдане собрались несколько тысяч человек, у подножия стелы независимости смонтирована сцена, для участников акции, которые пришли на Майдан с флагами и плакатами, устроили концерт. Митинг проходит спокойно, правопорядок обеспечивает полиция.

Среди требований — возвращение земель, ныне неподконтрольных Киеву, придерживаться курса на евроинтеграцию, не допустить выборы в Донбассе до "деоккупации", не допускать компромиссы по Крыму и не прекращать судебные процессы против России.

Со сцены также выступил бывший спикер Верховной рады и бывший комендант Евромайдана Андрей Парубий. Он заявил, что в случае опасности для Украины, люди должны собраться на новый Майдан. По сути Порошенко и его сторонники шантажируют Зеленского, грозя новым переворотом.