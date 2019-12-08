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8 декабря 201921:33 Полина Ермолаева

Три "С" и никакого пафоса: несравненной Алисе Фрейндлих – 85

Три "С" и никакого пафоса: несравненной Алисе Фрейндлих – 85

Великолепная Алиса Фрейндлих отмечает 8 декабря свой юбилей. Без громких торжеств, в кругу коллег и близких — самых любимых людей. Ее внук Никита Владимиров недавно закончил съемки фильма о жизни своей знаменитой бабушки. В нем народная артистка предстанет такой, какой мы ее еще никогда не видели, — в семье, быту, за кулисами. Лента пока в работе, но авторы любезно предоставили "Вестям недели" несколько фрагментов.

Великая Алиса, какой ее видят только самые близкие. Крещение правнука Петра Никитича Владимирова.

В юбилейный год на сцене БДТ Алиса Фрейндлих "ныряет" в "Волнение" — современную драматургию Ивана Вырыпаева.

"Маленькая" — так говорил папа, отговаривая голосистую дочь от сцены оперной и направляя на драматическую.

Благословенное время в театре Ленсовета. 22 сезона и 22 премьеры вместе с Игорем Владимировым — режиссером и мужем.

К кино Владимиров относился ревностно. Тарковский прислал "госпоже Фрейндлих" записку с приглашением сниматься в "Зеркале", но были гастроли. Встретились в "Сталкере".

"Начиная с моего шестимесячного возраста, мама уже играла на сцене, а моя бабушка приносила меня покормить, — вспоминает дочь актрисы Варвара Владимирова. — Я жила на этой сцене вместе с ней. Только она жила по ту сторону, где зритель, а я — по другую. Мой самый любимый спектакль был "Пятый десяток", потому что там на сцене был ужин, была вареная картошка. Я с другой стороны декорации сидела там, и когда его выносили, можно было этой картошечки поесть, потому что это все равно вкуснее, чем дома".

Спектакль "Малыш и Карлсон". Своего Малыша она списывала с дочери Варвары. Алисе, как любви, все возрасты покорны.

Правда ее жизни — 900 блокадных дней, которые выстояла вместе с мамой. Коренная ленинградка. "Классики" расчерчивала на ступенях Исаакия. И всегда с родным городом – вместе.

"Таких людей сегодня очень мало. Это человек, для которого честь, достоинство, совесть — не пустые слова", — отметила Варвара Владимирова.

Ее жизнь — служение искусству, сцене, зрителю. Без пафоса, публичности и суеты. Ее дар и есть наше счастье: быть, любить, смеяться, плакать вместе с Алисой.

"Мой замечательный друг Элем Климов говорил: чтобы реализовать данный природой талант, нужно иметь три "С" — совесть, свободу, смелость. Свобода — иногда покидала меня, потому что не хватало смелости ее реализовать. Они настолько рядом — смелость и свобода. То ли, смелость отказывала мне реализовать свободу, то ли свободы не хватало, чтобы позволить себе смелость. Совесть, надеюсь, я не утратила за свою длинную жизнь, хотя была масса моментов, когда ее можно было утратить, но не получилось, слава Богу", — призналась Алиса Фрейндлих, народная артистка СССР.

Текст: "Вести недели"

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