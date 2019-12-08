Президент ЦСКА обрушился с критикой на главу судейского департамента

Судейство матча 19 тура между "Краснодаром" и ЦСКА вызвало гневную реакцию со стороны армейцев. Президент ЦСКА Евгений Гинер жестко раскритиковал главу департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова.

Главный арбитр матча Василий Казарцев принял ряд неоднозначных решений. Он назначил спорный пенальти в ворота ЦСКА и не решился принять подобную меру в отношении "Краснодара". Все свои решения Казарцев принимал с помощью VAR. Также команды провели на поле около 100 минут вместо положенных 90. Встреча завершилась вничью 1:1.

Президент ЦСКА Евгений Гинер обрушился с критикой не на судью Казарцева, на его руководителя Александра Егорова. "Господин Егоров — конченый негодяй. Не понимаю, что там происходит, но это беспредел. Мы поднять чемпионат России не сможем и играть на чемпионатах Европы и мира не будем, пока господин Егоров не уволится. А лучше не уволится, а застрелится. До этих пор мы ничего не изменим", — приводит слова Гинера сайт Fooball24.ru.

Евгений Гинер также заявил Чемпионат.ру о необходимости скорейшей реформы в судействе. "Реформа, которую сделает Ашот Рафаилович Хачатурянц, уверен, что все сделает хорошо. Но сначала этот негодяй Егоров должен сделать то, что я сказал. Мы провели встречу с президентом РФС Дюковым о судействе, встреча была абсолютно продуктивной. Мы все, что должно быть, обсудили. Но пока Хачатурянц не зашел в управление и этой историей управляет негодник, происходит то, что происходит. И вся страна это видел".