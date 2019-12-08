Болельщики "Крыльев Советов" и "Урала" покинули стадион в Самаре

Матчем между "Крыльями Советов" и "Уралом" в Самаре продолжился 19 тур чемпионата России по футболу. После первого тайма фанаты обеих команд покинули трибуны стадиона.

Фанаты поддержали акцию спартаковской группировки "Фратрия", выразив протест против действий правоохранительных органов в отношении болельщиков. В прошлое воскресенье полиция Санкт-Петербурга задержала спартаковских фанатов, оскорблявших нападающего "Зенита" Артема Дзюбу. "Фратрия" призвала коллег из других клубов организованно покидать трибуны в конце первых таймов или в перерыве.

Акцию спартаковских фанатов поддержали даже традиционно враждебные им болельщики "Зенита", "Динамо" и ЦСКА. В воскресенье к ним присоединились активные болельщики "Крыльев Советов" и "Урала".