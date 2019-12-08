Российские лыжники взяли золото и серебро на этапе Кубка мира

В норвежском Лиллехаммере продолжается второй этап Кубка мира по лыжным гонкам. Разыграны награды в эстафете 4х7,5 км у мужчин. Первое и второе места заняли российские команды.

Нашу страну представляли две команды. Россия-2, за которую бежали Иван Якимушкин, Евгений Белов, Илья Порошкин и Сергей Устюгов, пришла на финиш первой с результатом 1:26.46,8. Всего 1,3 секунды уступила ей команда Россия 1 в составе Андрей Ларьков, Илья Семиков, Денис Спицов, Андрей Мельниченко. На третьем месте лыжники из Норвегии.

У женщин победу одержали норвежки. На втором мест команда США, на третьем – сборная Швеции. Россия -1, за которую выступали Лидия Дуркина, Наталья Непряева, Анна Нечаевская, Яна Кирпиченко, заняла шестое место, а Россия-2 (Анна Жеребятьева, Алиса Жамбалова, Екатерина Смрнова, Дарья Головань) – седьмое.