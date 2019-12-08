Шерин ответил на заявление Эспера о "жульничестве"

Депутат российской Госдумы, первый заместитель главы комитета палаты по обороне Александр Шерин расценил заявление министра обороны США Марка Эспера о "жульничестве" РФ при разработке стратегического оружия как попытку получить больше денежных средств из госбюджета.

Кроме того, по мнению Шерина, Эспер таким образом пытается объяснить, что "каждая копейка", выделяемая государством, "идет в дело". А поскольку Россия имеет преимущество в области создания гиперзвукового оружия и якобы нарушает международный договор, дополнительные вложения необходимы, пояснил депутат.

"Российская Федерация не "жульничает", она ведет себя ровно так, как должна вести себя страна, вокруг которой создается определенное экономическое и информационное кольцо блокад", — подчеркнул Шерин, слова которого приводит РИА Новости.

Ранее глава Пентагона заявил, что США приходится нагонять Россию, лидирующую в разработке гиперзвукового оружия, так как РФ "жульничает" с договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.