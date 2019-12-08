Убийство в Берлине: Крамп-Карренбауэр обратилась к России

Правительство Германии обсудит перспективы дальнейших отношений России и ФРГ с учетом убийства гражданина Грузии в Берлине. Об этом заявила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр в воскресенье в интервью газете Bild.

По словам министра, следствие получило весомые доказательства, которые наносят вред отношениям между Германией и Россией. Крамп-Карренбауэр потребовала от Москвы участия в расследовании.

Ситуация осложняется еще и тем, сказала министр, что Россия нарушает воздушное пространство стран Балтии и ведет информационные войны. Мнение Крамп-Карренбауэр основано на заявлениях прибалтийских стран, пишет ТАСС.

Летом этого года 40-летний гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили был застрелен киллером в Берлине по пути в мечеть в районе Моабит. Немецкая полиция арестовала по подозрению в убийстве 49-летнего россиянина. На этой неделе Германия выслала двух сотрудников российского посольства в связи с убийством. Российский МИД намерен ответить зеркально.