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8 декабря 201916:09

"Урал" выиграл у "Крыльев Советов" в Самаре

Global Look Press

Воскресную программу 19 тура российской премьер-лиги открыл матч в Самаре. "Крылья Советов" принимали "Урал" из Екатеринбурга и проиграли 2:3.

Хозяева первыми добились успеха, разыграв штрафной. Антон Зиньковский навесил, а Евгений Чернов пробил головой в дальний от Ярослава Годзюра угол. Но уральцы отыгрались до перерыва. Чернов неудачно выбил мяч из штрафной, угодив в Эрика Бикфалви. Тот нанес удар по воротам волжан. Сергей Рыжиков мяч отбил, но первым на добивание успех Павел Погребняк. На перерыв команды ушли 1:1.

В перерыве трибуны стадиона покинули фанаты обеих команд, поддержавшие акцию "Фратрии". Гости очень резво начали второй тайм. Сначала Рыжиков спас "Крылья" после удара Рафала Августиняка. Но через минуту Погребняк вывел гостей вперед. Однако в середине тайма счет снова стал равным. Зиньковский вывел Деяна Радовича один на один с Годзюром. И тот был точен при завершении атаки.

Однако победа в итоге досталась гостям. За три минуты до финального свистка Отман Эль-Кабир обводящим ударом перехитрил Рыжикова. "Урал" довел матч до победы 3:2, набрал 24 очка и поднялся на девятое место. У "Крыльев Советов" 18 очков и 14 позиция.

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