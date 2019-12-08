50 миллионов в день: гонконгские протесты проплачивают

Пока Зеленскому еще предстоит расхлебывать последствия Майдана, в китайском Гонконге его только еще хотят устроить. Украинские националисты, видимо, заскучали на родине и решили расширить географию погрома, двинувшись в Гонконг. Как обычно, закрытые лица, но их не спутать ни с кем. Татуировки с нацистскими символами выдают их с головой.

Маршрут засветившихся в Гонконге украинских неонацистов сложно назвать туристическим, как и саму их поездку. Бунтующие гонконгские улицы они уже покинули, но в Сети наследили достаточно, чтобы об участии украинцев в гонконгских протестах заговорили не только в местной полиции.

Свои похождения в футболках со стилизованными под трезубец кинжалами они и сами тщательно фиксировали, козыряя липовым журналистским удостоверением. Вот только расследование теперь ведут и в полиции, ведь среди снимков, которые украинские ультраправые выложили в Сеть, есть и нацистская свастика крупным планом. Такие татуировки не могли остаться незамеченными.

Появление товарищей с набитыми свастиками прямо посреди гонконгского митинга возмутило даже местных британцев, которые исторически "топят" против Пекина любой ценой.

Работающий в Гонконге айтишник Руслан Карманов одним из первых обратил внимание на украинских нацистов, раскидал фотографии по социальным сетям. "Многие, кто не понимали, что протесты руководятся снаружи, получили очень хорошую иллюстрацию этого, что пригнали людей с другой страны, чтобы они постояли на баррикадах и показали: у вас будет то же самое", — сказал Руслан.

Тут даже местные радикалы насторожились. Выяснили и про участие украинцев в боях на Донбассе в составе батальона "Азов" (запрещен в РФ), и про расправы в Киеве, и про заживо сожженных противниках Майдана в Одессе. Один из гастролеров — Стерненко – как раз руководил одесским "Правым сектором" (запрещен в РФ).

"Если это батальон "Азов", то речь идет о неонацистских фашистах, связанных с военными преступлениями и пытками. Худшие из худших. это бывшие "азовские" ветераны. Один из них до недавнего времени возглавлял киевское отделение Национального корпуса. Все они имеют корни в футбольном хулиганстве, в том числе это избиение чернокожих болельщиков в 2015 году на матче "Динамо" (Киев) – Челси", — пишут пользователи соцсетей.

Про возможную связь с украинских нацистов с ЦРУ местные журналисты написали не случайно. Те ведь сами хвастались: читают лекции в так называемой "Академии уличного протеста". Последний тренинг провели незадолго до отъезда. А такие учебные центры всегда опекаются заокеанскими фондами. Гонконгских активистов ведь тоже протестовать учили. На специальных курсах, о чем и ВВС рассказывало: "Все должно быть хорошо организовано и распланировано. И активисты здесь вовлечены и получают помощь в организации протестов в Гонконге".

Отработанные технологии протеста — словно под копирку. Вот уличные пианисты в Киеве, а вот в Гонконге. Даже своеобразный гимн протеста здесь, как майданная калька: "Слава героям Гонконга! Гонконгу — слава!" И избиения тех, кто против протеста, — тоже.

Фильмы об украинском Майдане с заготовленными на кантонском диалекте субтитрами в Гонконге с лета крутили и в организациях, что называют себя правозащитными, и просто на уличных экранах как учебное пособие. Многие потом даже рыдали. Об украинских методичках, которые уже используют протестующие, местные полицейские нам и сами рассказывали.

"Когда я сначала увидел это, подумал: да ладно, полиция на коленях? Они распространяют снимки, как заставили на Майдане встать полицейских на колени и просить у погромщиков прощения. И говорят, что полицейские в Гонконге должны сделать то же самое, чтобы мы чувствовали себя виноватым перед протестующими, чтобы мы были унижены", — рассказал один из полицейских Гонконга.

Революция на экспорт — судя по всему — неплохой заработок. Блогеры выяснили и расценки. "200 долларов в день — это информация со стороны полиции. По части поступлений на карты у людей, которые участвовали в протестах", — отметил Руслан Карманов.

То, как протестующим раздавали карточки оплаты (от метро до супермаркетов), Руслан и сам снял на мобильный. Суммы вроде бы небольшие — от пятидесяти до ста долларов, но в масштабах всего протеста — минимум 50 миллионов в день.

Протестующие снова вышли на улицы. И снова, прикрываясь теми же флагами. Опыт украинского Майдана как инструмент раскачивания бунта, даже если он окрашен идеями неонацизма.

В аэропорту Гонконга задерживают украинцев и готовят к депортации.

Как сообщает News Front, после того как на антиправительственных акциях в Гонконге стали появляться опытные киевские майданщики, включая боевиков праворадикальной группировки "Азов", украинцев стали массово депортировать из КНР.

Как отмечает издание TK Media, вероятно, речь идет об активистах общественной организации "Гонор", которые действительно приезжали в Гонконг и выкладывали фотографии и видео на фоне протестов. Украинцам в Гонконг разрешено въезжать без визы сроком на 14 дней.