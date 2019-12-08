Dragon успешно состыковался с МКС

Американский грузовой космический корабль Cargo Dragon компании SpaceX, ранее выведенный на орбиту, в воскресенье, 8 декабря, успешно состыковался с Международной космической станцией.

"Грузовик" доставил на МКС около двух с половиной тонн груза: продовольствие, оборудование и материалы для проведения 38 научных экспериментов, в том числе 40 мышей. Они нужны для проведения исследований по уменьшению влияния невесомости на костно-мышечный аппарат. После завершения экспериментов грызунов вернут на Землю.

Кроме того, Cargo Dragon доставил на станцию материалы для эксперимента Budweiser по изучению влияния невесомости на процесс соложения ячменя. Члены экипажа исследуют влияние микрогравитации на поведение растений. Если эксперимент пройдет успешно, на МКС удастся сварить пиво в условиях космоса, пишет "Интерфакс".

Этот "грузовик" стал 19-м по счету космическим кораблем, выведенным на орбиту в рамках контракта между NASA и SpaceX по снабжению МКС. Он был запущен 5 декабря с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.

Корабль будет находиться в составе МКС около месяца. Затем его сведут с орбиты, и его спускаемая капсула приводнится в Тихом океане неподалеку от Калифорнии. Cargo Dragon привезет на Землю результаты 54 экспериментов общим весом более полутора тонн.

Вслед за Cargo Dragon 6 декабря к МКС отправился российский грузовой корабль "Прогресс МС-13". Он пристыкуется в автоматическом режиме к модулю "Пирс" 9 декабря.