Спасатели вместе с неизвестным мужчиной выручили лося, застрявшего посреди Камы. Видео

Операция по спасению лося развернулась утром в воскресенье, 8 декабря, в Татарстане около села Котловка Елабужского района, где местные жители обнаружили попавшее в беду животное.

Сохатый вышел на лед реки Кама, но застрял, провалившись в полынью. Прибывшие на место сотрудники МЧС попытались выдернуть потерпевшего – они обвязали его веревкой и взяли на буксир.

Первая попытка оказалась неудачной – судно на воздушной подушке "Хивус-6" не осилило буксировку 300-килограммового лося.

Тогда к спасателям присоединился случайный очевидец событий, предложивший использовать его вездеход "Шерп". Инициатива пришлась весьма кстати — животное удалось вытянуть из полыньи.

"Своего имени скромный герой не назвал, зато вызвался дотянуть лося до берега", — отмечается в сообщении пресс-службы регионального управления ведомства.

Парнокопытный представитель семейства оленевых был благополучно доставлен на сушу.