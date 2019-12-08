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8 декабря 201919:19 Дмитрий Киселёв

Предложения – на столе: Россия готова к диалогу с НАТО

Предложения – на столе: Россия готова к диалогу с НАТО

На прошедшей неделе Владимир Путин работал преимущественно в своей южной резиденции. 7 декабря в Сочи прошла встреча с Александром Лукашенко, а ранее там же состоялись российско-сербские переговоры на высшем уровне, после чего президент Сербии Александр Вучич принял приглашение быть в Москве 9 мая на 75-летии Победы над фашизмом.

Во время пресс-конференции по итогам переговоров президент Сербии обратился с благодарностью лично к Владимиру Путину за помощь и поддержку.

"Я благодарен президенту Путину за его личный вклад в то, чтобы наши отношения были очень хорошими. И пусть русские на нас за это не сердятся, мы считаем, что если бы в 1999-м решал Путин в России, то нас бы и бомбить никто не стал. Мы также никогда не можем забыть 2015 год, когда нас Путин спас от клейма позора на лбу, в случае, если бы нас обвинили в геноциде", — заявил Вучич.

Кроме того, в Сочи прошла серия традиционных совещаний с руководством Минобороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса. Такие встречи проходят дважды в год, и каждая серия отныне будет посвящена развитию отдельного вида или рода войск. Начали сейчас с Военно-морского флота. При этом Путин высказался и по отношениям с НАТО.

"Мы не раз выражали готовность к сотрудничеству с НАТО, проявляли готовность для совместного противодействия реальным угрозам. Мы не раз делали шаги навстречу Альянсу, пытались предложить конструктивную повестку. Было проведено и несколько совместных мероприятий. Однако после 2008 года наше сотрудничество было фактически свернуто. Поскольку Альянс действовал в отношении России некорректно, если не сказать грубо, без всякого учета интересов Российской Федерации. Тем не менее рассчитываю все же, что интересы общей безопасности, стабильного и мирного будущего планеты возобладают", — подчеркнул глава государства.

Президент также вернулся к договору СНВ-3. "Все наши предложения по продлению этого договора – на столе. Никакой реакции пока мы от партнеров не получили. Россия готова незамедлительно, как можно быстрее, прямо до конца текущего года, безо всяких предварительных условий продлить Договор СНВ-3, чтобы не было потом никакого двойного, тройного толкования по поводу наших позиций. Говорю это официально", — заявил Путин.

Текст: "Вести недели"

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