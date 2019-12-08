Перспективные военные разработки станут основой для гражданской продукции

Каковы перспективы российского Военно-морского флота?

Ювелирное маневрирование в бухте Золотой Рог. Корвет "Совершенный" оправдывает свое название, он и в самом деле лучший в своем классе: и ходовые качества, и вооружение. Противокорабельные ракеты "Уран" поражают любую надводную цель в радиусе двести пятьдесят километров. Защищен и сверху, с воздуха — зенитными комплексами "Редут" (это флотский аналог С-400), и снизу, с морской глубины — "Пакет НК" — для уничтожения торпед и подводных лодок.

Предмет гордости, но — по мнению президента — вовсе не повод останавливаться на достигнутом. "Необходимо активно наращивать боевые возможности флота. Во многом это зависит от планового поступления в боевой состав ВМФ фрегатов и подводных лодок, доработанных под применение гиперзвуковых ракет "Циркон". Это оружие становится чрезвычайно важным для сохранения стратегической стабильности", — считает Владимир Путин.

Редкие кадры — те самые сверхзвуковые "Цирконы" — на заводе, им в мире нет аналогов. А самое главное — после не слишком сложной модернизации стрелять ими можно с тех же самых пусковых установок, что и "Калибрами"

Универсальность, способность работать в любых условиях. Вот впервые высаживают десант на побережье Северного ледовитого океана. Взаимодействие. На учениях "Океанский щит-2019" одновременно взлетала палубная авиация всех четырех российских флотов.

Они и в боевых условиях крайне выгодно себя показывают — постоянная эскадра в Средиземном море. Андреевский флаг развивается в акваториях Атлантического, Индийского, Тихого океанов — везде, где требуется российское присутствие.

Из четырех официальных резиденций российского президента эта — единственная на море, с собственным причалом и видом на сочинский порт. Где как ни здесь обсуждать перспективы развития отечественного военного флота.

Владимир Путин всегда лично принимает участие во всех значимых для флота событиях. Вот он на новейшем корвете "Гремящий", который только сошел со стапелей Адмиралтейских верфей. Командует закладкой уникального боевого патрульного ледокола "Николай Зубов". Вот принимает парад, который — по возрожденной традиции — теперь ежегодно проходит в День ВМФ. В кильватерном строю — только новые и серьезно модернизированные корабли.

Только в этом году российский Военно-морской флот получит больше четырехсот торпед и ракет, двадцать три новых боевых корабля, четыре береговые батареи, две подводные лодки проекта "Борей". Вооруженный баллистическими ракетами атомный подводный крейсер "Князь Владимир" уже проходит последние испытания.

"Идет строительство еще четырех таких подводных лодок. Что касается группировки стратегических неядерных сил ВМФ, то ее основу составляют корабли — носители высокоточного оружия большой дальности "Калибр". Эти ракеты, как известно, способны поражать цель на расстоянии до 1500 километров", — отметил Путин.

Запуск сверхзвуковой ракеты "Оникс" с берегового комплекса "Бастион". Флот — это ведь еще и вся прибрежная инфраструктура. У него есть даже космическая составляющая — группировка российских военных спутников не только обеспечивает навигацию, но и предупреждает ракетные удары противника из любой точки Мирового океана. Переоснащение флота — весомый аргумент, когда НАТО у наших границ, а США последовательно выходят из всех договоров о разоружении.

"Подчеркну еще раз: Россия не заинтересована в развязывании гонки вооружений и развертывании ракет там, где их сейчас нет. Как известно, мы объявили односторонний мораторий на размещение таких ракет и предложили нашим коллегам в Европе и Соединенных Штатах присоединиться к нему. Пока нам ответил только президент Французской Республики господин Макрон. От других партнеров реакции нет. Это вынуждает нас предпринимать меры для противодействия указанным угрозам", — заявил Владимир Путин.

Предполагается, что перспективные военные разработки будут флагманом для всей промышленности, на их основе можно будет производить и гражданскую продукцию. Многоцелевое использование.