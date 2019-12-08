Сербия считает, что у нее нет большего друга, чем Россия

У Сербии нет большего друга и союзника, чем Россия, заявил министр по инновациям Ненад Попович. Заявление было сделано на съезде Сербской народной партии, который проходит в Белграде. Попович отметил дружескую роль России в защите государственных и национальных интересов. Министр также отметил, что вместе с российскими партнерами Сербия "впервые за 30 лет развивает свои возможности по исследованию мирного атома", а соглашение Белграда и ЕАЭС о зоне свободной торговли открыло для национального бизнеса рынок в 200 миллионов человек.

Ранее Россия и Сербия подписали соглашение о создании Центра ядерной науки, технологий и инноваций (ЦЯНТИ) при участии "Росатома". По словам Поповича, строительство центра начнется уже в 2020 году. Работа ЦЯНТИ будет основана на современных технологиях в области применения атомной энергии в мирных целях.