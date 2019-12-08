"Красные линии для Зеленского" прошли спокойно

В Киева завершилась акция "Красные линии для Зеленского". Люди собрались на Майдане Независимости, чтобы предостеречь своего лидера от "сдачи" национальных интересов на саммите "нормандского формата" 9 декабря.

"Красные линии" 3 декабря были обозначены тремя фракциями парламента.

Никаких компромиссов по унитарному устройству государства, европейскому курсу, судебным тяжбам с РФ, Крыму, недопущение выборов в Донбассе до деоккупации – вот основные требования митингующих.

В течение полутора часов выступали представители фракций "Европейская солидарность", "Голоса", "Свобода". Хотя на главной площади столицы собрались 7-8 тысяч человек, никаких эксцессов не было.

В конце собравшиеся исполнили гимн Украины, передает "Интерфакс".