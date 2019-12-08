Макрона обозвали "чемпионом болтовни"

На площади Трокадеро в Париже в воскресенье, 8 декабря, прошла акция против "климатического и социального бездействия правительства". Ее участники, около сотни активистов французской экологической ассоциации ANV-COP21, потрясали перевернутыми портретами президента страны Эммануэля Макрона.

"Макрон — чемпион болтовни", — скандировали манифестанты.

Они также осудили отсутствие французского президента на 25-й конференции Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-25), которая проходит в эти дни в Мадриде. Францию на форуме представляет премьер-министр Эдуар Филипп.

Идея акции с перевернутыми портретами французского лидера впервые была реализована в конце августа, в дни саммита G7 в Биаррице, пишет "Интерфакс". Тогда в соседней Байонне сотни антиглобалистов вышли на улицы в "защиту климата и социальной справедливости". В руках они держали изображения "снятого" Макрона. Участники протестного марша пронесли по Байонне 128 портретов президента Франции.

В феврале этого года экологические активисты провели акцию под лозунгом "Снимем Макрона!". В ней использовались портреты главы государства, снятые со стен во французских мэриях. Сами активисты заявляли, что портреты они не воруют, а "реквизируют". Тем не менее в октябре суд приговорил восьмерых активистов к штрафу в 500 евро для каждого за "коллективную кражу".