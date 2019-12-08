Фанаты "Сочи" и "Рубина" тоже ушли со стадиона

В Сочи на олимпийском стадионе "Фишт" проходит матч 19 тура чемпионата России по футболу. Местный клуб "Сочи" принимает казанский "Рубин". Фанаты обеих команд покинули стадион незадолго до перерыва.

Всероссийская акция фанатов продолжилась и в Сочи. Активные болельщики "Сочи" и "Рубина" поддержали предложение спартаковской группировки "Фратрия" и организованно покинули стадион. Таким образом, фанаты российских клубов выразили солидарность коллегам из "Спартака".

"Фратрия" призвала болельщиков покинуть трибуны во время матчей 19 тура в знак протеста против действий правоохранительных органов в Санкт-Петербурге. В прошлое воскресенье полиция задержала многих фанатов, оскорблявших нападающего "Зенита" и сборной России Артема Дзюбу.