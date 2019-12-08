"Сила Сибири": не только экспорт

Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин в режиме телемоста дали старт началу поставок российского газа по газопроводу "Сила Сибири". За 30 лет в Китай будут поставлено более триллиона кубометров газа. И это, как ожидают лидеры, позволит довести товарооборот между странами до отметки 200 миллиардов долларов в год. Вся транспортная система — около 3 тысяч километров. Прежде чем попасть на территорию Китая, газовая труба проходит по Иркутской области, Якутии и Амурской области, что, безусловно, даст импульс развитию этих регионов.

В этих заснеженных сопках и непроходимой тайге — сила, что и увидишь не сразу. Немыслимые горизонты главной газовой артерии страны "Сила Сибири". И отправная точка в Амурской области — Сковородино.

Почти 700 километров от Благовещенска и всего 60 километров до границы с Китаем. Золотая середина восточного газового маршрута. Там, где еще два года назад была таежная глушь, теперь вдаль уходят дороги, а от них под землей "шагает" "Сила Сибири".

А в отдаленные регионы страны вместе с большими проектами приходят новые возможности. И для небольшого Сковородино, население которого чуть больше девяти тысяч, строительство силы Сибири стало новой страницей в истории города.

И это была первая ветка Амурской железной дороги. Часть великого Сибирского пути. В этих местах начиналась и Всесоюзная комсомольская стройка. Стройка магистрали газовой для БАМа стала мощным импульсом.

Прокладывают и новые дороги, что теперь связывают всю Амурскую область. Она вскоре станет одним из крупнейших на Дальнем Востоке промышленных центров, когда здесь запустят газоперерабатывающий завод.

Эта стройка — словно целый город. Огромный комплекс, что раскинулся на площади почти 2000 гектаров. Для сравнения: здесь запросто уместились бы 10 княжеств Монако. А из всех металлоконструкций — их общий вес почти 170 тысяч тонн — получилось бы собрать 17 Эйфелевых башен. Вот уж действительно завод-гигант.

В гигантских установках, которые больше похоже на космические ракеты, из природного газа, что идет по "Силе Сибири", будут извлекать ценные компоненты — гелий, пропан, бутан. Очищенный же метан дальше по трубе будет уходить в Китай.

"Продукты глубокого передела на рынке стоят гораздо дороже, чем сам природный газ. То есть фракции этановая, пропановая, бутановая гораздо дороже, экономически выгоднее из выделять отдельно и реализовывать отдельно", — пояснил Евгений Шилкин, заместитель главного инженера ООО "Газпром переработка Благовещенск".

И это будет современный газохимический кластер, первую линию которого запустят через два года. В сторону будущего завода уже смотрит его будущее. В профильных классах общеобразовательной школы в городе Свободный — ценные кадры. Их ждут в лучших вузах страны, а после — на крупнейшем в области производстве. Редких специалистов готовят и в амурском Технологическом колледже.

В системе резко падает давление. Вышел из строя основной насос. Чтобы переключиться на резервный, в запасе не больше минуты. Успеть вовремя — словно конструктор собрать — это уже монтаж газопровода. Каждая секунда на счету.

Там, где раньше трудились токари и портные, теперь — ремонтный цех. Мастерство оттачивают машинисты технологических систем и операторы газопереработки.

"Если совокупно посчитать рабочие места по этим проектам, то это более 10 тысяч рабочих мест, очень квалифицированных, с высокой оплатой труда. Конечно, это революция в экономике региона", — считает губернатор Амурской области Василий Орлов.

Здесь же раскинулась и компрессорная станция "Атаманская" — сердце "Силы Сибири". Ее по телемосту вместе запускали Путин и председатель Си.

"Это знаменательное, по-настоящему историческое событие не только для глобального энергетического рынка, но прежде всего для нас с вами, для России и для Китая. За 30 лет по газопроводу "Сила Сибири" в Китай будет поставлено свыше триллиона кубических метров газа", — заявил Владимир Путин.

Эту сделку, что называют "газовым контрактом века", Москва и Пекин заключили еще в 2014-м. Практически сразу по обе стороны Амура началась ударная стройка.

"Это знаковый проект двустороннего энергетического сотрудничества. Он служит образцом глубокой интеграции и взаимовыгодного сотрудничества наших стран", — сказал Си Цзиньпин.

Гигантский по масштабам, стратегический по значению первый российско-китайский газопровод. Его запуска в Поднебесной ждали последние пять лет.

Свой статус мощного промышленного центра северо-восток Китая уже давно уступил южным китайским провинциям, оказавшись на обочине передовых технологий. Пока здесь еще топят углем, на него заточены и вся местная энергетика, и производства. Но с развитием газоснабжения у огромного региона с населением под 70 миллионов человек появится новый импульс развития.

В деревушке под Хайхэ про газопровод, конечно же, слышали. И хотя в ведерках все больше уголь, а печку топят дровами, трубы к домам уже подвели.

"Главное преимущество газа по сравнению с углем — его чистота для окружающей среды. Именно поэтому китайское правительство внедряет программу по замещению угля газом, начав с Пекина и Тяньцзиня. Но уже в ближайшие 2 года к этой программе присоединятся более 20 мегаполисов", — рассказал Се Лнью, профессор Института прикладной экономики Университета Жэньминь.

Триллион кубометров газа — столько по условиям контракта Россия поставит в Китай в ближайшие тридцать лет — пойдут через три пролета. Северный — с него и начнутся поставки. Серединный — это еще тысяча сто километров. И Южный — он протянется уже до Шанхая. Там работы еще продолжаются.

Но "Сила Сибири" — это газ не только на экспорт. Магистраль свой путь начинает в Якутии. Чаяндинское месторождение. Это первый участок. Оттуда газопровод потом дойдет и до Ковыктинского месторождения, это уже в Иркутской области. Оно — самое большое на востоке страны. Подача газа из него начнется в 2023 году. Тогда же "Сила Сибири" соединится и с уже действующими газопроводами, идущими до Владивостока, Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и на остров Сахалин.

Первые же кубометры газа придут новенькую котельную, что в Циолковском. Здесь пока все работает на мазуте — не экологично и дорого. Но будущее — за природным газом. В одной лишь в Амурской области в ближайшие несколько лет голубое топливо придет почти в 350 населенных пунктов. И это — только начало.