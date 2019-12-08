В Москве продлен желтый уровень метеоопасности

В понедельник в Москве сохранятся условия для образования гололедицы. Об этом в воскресенье РИА Новости сообщили в Гидрометцентре. В связи с этим синоптики продлили "желтый" уровень погодной опасности до середины 9 декабря.

Небо в столице закроют облака. Юго-западный ветер 6-11 метров в секунду принесет осадки.

Ранее синоптики предупреждали о неблагоприятной погоде в Москве из-за гололедицы и ветра​.