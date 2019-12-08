Москва и Минск согласовали 23 интеграционные дорожные карты из 31

В настоящий момент у Белоруссии и России остаются несогласованными 8 из 31 дорожной карты по интеграции, заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в РФ Владимир Семашко. По его словам, Минск и Москва на переговорах, прошедших в Сочи, полностью согласовали проекты по электроэнергетике и по вопросам таможенного сотрудничества.

Также во время встречи белорусского и российского лидеров Александра Лукашенко и Владимира Путина найдены подходы по проблеме компенсации Минску издержек от нефтяного налогового маневра, цитирует посла госагентство БелТА. Белоруссия рассчитывает на компенсацию потерь в размере порядка 70 миллионов из-за форс-мажора с попаданием грязной нефти на белорусские НПЗ весной этого года по нефтепроводу "Дружба".

В ближайшие две недели должен решиться вопрос о цене на российский газ для Белоруссии, также белорусская и российская стороны "нашли развязки" по вопросу снятия ограничений на поставки белорусского продовольствия в Россию, заявил Семашко.