Корабли Северного флота попали в шторм

Большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" и большой десантный корабль "Кондопога" Северного флота попали в пятибалльный шторм в Норвежском море. Порывы ветра в том районе, где они находятся, достигают 20 и более метров в секунду.

Как сообщает в воскресенье Северный флот, экипажи кораблей соблюдают все требования безопасности при плавании в штормовых условиях. Они проверили надежность крепления материальной части, оборудования и грузов. Во избежание возникновения чрезвычайных ситуаций военные моряки получили приказ не выходить на верхние палубы. Тем военнослужащим, кто несет вахту на сигнальных мостиках и других открытых площадках, выдано теплое и непромокаемое обмундирование, а также средства спасения на воде.

Российские корабли, вышедшие с главной базы Северного флота в Североморске, выполняют задачи по плану похода в Норвежском море, они следуют в направлении Северного моря. С момента отплытия корабли уже прошли около тысячи морских миль, пишет "Интерфакс".