Итоговое интервью Медведева: новый формат позволил охватить интересы аудитории всей страны

Председатель правительства Дмитрий Медведев дал традиционное итоговое интервью российским журналистам. В этом году формат встречи был заметно расширен. Задать свои вопросы премьер-министру могли журналисты 20 российских телеканалов — двух мультиплексов, включая развлекательные, например, "Пятницу", спортивные — "Матч", был вопрос и от юной представительницы детского канала "Карусель". Беседа продолжалась почти два часа.

Когда еще в одной гримерке увидишь лица всех 20 общедоступных каналов — от "Культуры" до "Пятницы", от "Спаса" до "Карусели". Участников впервые столько, что без модератора не обойтись. Когда все уже на местах, на последних минутах успевает к эфиру застрявший в пробке Тимур Батрутдинов.

Сначала — экономика. И сразу — вопрос о доходах россиян. По статистике, вроде растут, а по ощущениям — нет. Государство делает упор на поддержку адресную, объясняет Медведев. В этом году навели порядок с детскими пособиями.

"50 рублей — это ничего абсолютно. Мы подняли эту цифру, связанную с расчетом нуждаемости на одного ребенка в регионе, это сейчас два МРОТ, и привязали к этому новое пособие, которое уже будет не 50 рублей, а 10 тысяч рублей. – отметил премьер. — Ряд решений был принят в отношении инвалидов, пожилых лиц. Мы провели индексацию пенсий в полном объеме, чтобы она покрывала инфляцию".

Среди тех, кто привык рассчитывать исключительно на себя, — блогер-миллионник, звезда Рунета Анастасия Ивлеева. "В связи с принятием закона о суверенном Интернете планируется ли в нашей стране закрытие такой площадки, как YouTubе? Если да, то когда", — поинтересовалась она.

"Ничего никто закрывать не собирается, и YouTubе как был, так и останется. Цель законопроекта в том, чтобы нас не отрезали как раз от мировой Сети. Мы стоим на пороге не обычного Интернета, а Интернета вещей. Это технологические процессы, а это вообще опасная штука", — сказал Дмитрий Медведев.

"Это очень такой важный момент для всех молодых ребят, которые нашли возможность развиваться, зарабатывать", — считает Ивлеева.

Cразу несколько резонансных тем года. Из аптек регулярно пропадают жизненно-важные импортные лекарства.

"Ни у кого и в помине не было цели, чтобы те или иные иностранные лекарственные препараты исчезли из аптек. В аптеке должно быть все что угодно, чтобы можно было выбрать, допустим, по той же формуле разные препараты. Постараемся это сейчас урегулировать таким образом, чтобы сбоев было меньше или их не было вообще", — заверил премьер.

"Целесообразно ли принятие закона о домашнем насилии?" – спросили Дмитрия Медведева.

"У меня нет пока окончательной позиции по этому законопроекту. Там вроде бы есть и достаточно интересные новеллы, но в то же время в ткани законопроекта нет ни уголовной, ни административной ответственности, и это — тоже вопрос, нужна она там или нет. Нужно все это еще самым внимательным образом проанализировать", — считает премьер.

Резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов формулирует вопрос в свойственной ему манере: "Все жестче происходит конкурентная борьба между Интернетом и телевидением. Кто выигрывает в этой борьбе? И почему Интернет?"

"Важны и та, и другая среда. Есть другая проблема: все-таки ответственность полноценного средства массовой информации – особенная, практически все новости, которые генерируют сидящие за этим круглым столом, — это верифицированные новости. Применительно к Интернету степень верификации в ряде случаев стремится к нулю. Это то, что наш приятель за океаном все время называет фейк-ньюс", — ответил Медведев.

Из-за чего буксуют нацпроекты, работает ли "мусорная реформа", когда отремонтируют поликлиники и больницы и какую книгу должен прочитать каждый ребенок — за два часа эфира успели обсудить многое. А новый формат беседы позволил охватить интересы аудитории всей страны.