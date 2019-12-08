В московском парке мужчину примотали к дереву пищевой пленкой

В московском парке полиция обнаружила мужчину, примотанного пищевой стретч-пленкой к дереву. Сигнал, поступивший на телефон экстренных служб, мог показаться шуткой. Однако полицейские, прибывшие на место вызова в парк на Кронштадтском бульваре на севере столицы, действительно обнаружили мужчину, примотанного к дереву. Как удалось выяснить, инцидент произошел в ходе ссоры подвыпившей компании, сообщает ТАСС. Поссорившиеся мужчины привязали одного из участников конфликта к дереву пищевой пленкой и сами вызвали полицию.

Потерпевшего удалось вызволить из пленки, сейчас он вместе с другими участниками конфликта доставлен в отделение полиции, где выясняют обстоятельства случившегося.