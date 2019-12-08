Пентагон продолжит готовить иностранных военных, несмотря на расстрел на авиабазе

Пентагон не собирается сворачивать программы по подготовке иностранных военных в США из-за убийства саудовцем трех человек на авиабазе Пенсакола во Флориде.

Саудовский военный Мухаммед аш-Шамрани, который проходил на авиабазе летную подготовку, ранним утром открыл огонь на поражение. Мотивы пока не установлены. Погибли трое военнослужащих, госпитализированы с многочисленными травмами восемь. Самого нападавшего ликвидировал приехавший на место происшествия помощник шерифа.

По мнению министра обороны США Марка Эспера, программы обменов очень важны с точки зрения национальной безопасности. У США есть то, чего нет у потенциальных соперников – США и Китая. Это сложная система альянсов и партнерских связей, подчеркнул Эспер.

Однако правила отбора кандидатов будут ужесточены, передает FoxNews.