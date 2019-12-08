Биатлон. Норвежки выиграли эстафету на этапе Кубка мира

В шведском Эстерсунде завершился первый этап Кубка мира по биатлону. В последнем виде женской эстафете победу одержала сборная Норвегии. Российская команда заняла пятое место.

На первом этапе за сборную России выступала Тамара Воронина. Отлично отстреляв из положения стоя, Тамара потратила три дополнительных патрона при "стойке" и замедлила ход. В итоге передала эстафету во втором десятке. Светлана Миронова несколько улучшила положение нашей сборной, завершив свой этап на восьмом месте. Екатерина Юрлова могла подобраться к лидерам, если б не заминка на стрельбе стоя. Закрыв четыре мишени, Екатерина долго возилась с пятой, затратив на нее два патрона. Лариса Куклина уходила на дистанцию шестой. Прекрасно отработав на обоих рубежах, Лариса тем не менее не смогла вмешаться в борьбу за медали. Сборная России заняла пятое место.

Борьба за медали развернулась между сборными Норвегии и Швеции. Все решила последняя стрельба, с которой лучше справилась норвежка Марте Рейселанд, устремившаяся на золотой финиш. Шведка Ханна Эберг задержалась на стрельбище и позволила догнать себя швейцарке Лене Хекке и немке Франциске Пройс. На дистанции эту мини-дуэль выиграла швейцарка, которая принесла своей команде серебряную награду. Бронза у шведок. Сборная Германии пришла на финиш четвертой и осталась без медалей.