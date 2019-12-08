Трамп назвал Кима умным, а демократов – бездельниками

Президент США Дональд Трамп не верит во враждебные намерения лидера КНДР Ким Чен Ына, тем не менее призывает его избавиться от ядерного оружия, напоминая о данном обещании.

"Ким Чен Ын слишком умен, и ему есть что терять — вообще-то, он потеряет все, если будет действовать враждебным образом", — написал американский президент в воскресенье в своем Twitter.

Трамп напомнил, что они с Кимом подписали "твердое" соглашение о денуклеаризации, и предположил, что северокорейский лидер не заинтересован в том, чтобы "обнулить" свои особые отношения с президентом СШA.

По мнению Трампа, Ким Чен Ын должен провести денуклеаризацию, выполняя данное им ранее обещание. "НАТО, Китай, Россия, Япония и весь мир едины по этому вопросу!" — добавил Трамп.

Говоря о грозящем ему импичменте, президент США обрушился на демократов, обвинив их в том, что они меняют правила по ходу расследования и обозвав бездельниками. "Когда не можешь выиграть в игре, меняй правила!" — отметил Трамп в Twitter. При этом он не пояснил, что конкретно имеет в виду.