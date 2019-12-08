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8 декабря 201922:55 Дмитрий Мельников

В Индии появится "безвозмездное суррогатное материнство"

В Индии появится "безвозмездное суррогатное материнство"

Молочная столица Индии Ахмедабад. А еще это — мировой центр суррогатного материнства. После того как в 2002-м в страна легализовали эту практику, бездетные пары потянулись сюда со всего мира.

Поселок Петлард, расположенный в нескольких километрах от столицы штата Ахмедабада. Практически каждая женщина здесь хотя бы раз побывала суррогатной матерью как для индийских пар, так и для иностранцев. Для многих таких же поселков суррогатное материнство — главный и весьма ощутимый источник заработка.

Два дома. Старая лачуга, а рядом — новый каменный с собственным магазином. После того как 5 лет назад Колика Солари в качестве суррогатной матери родила для канадской пары здорового мальчика, она получила 350 тысяч рупий вознаграждения, еще осталось на образование для собственных детей. Свое лицо она все еще скрывает, родители тогда не одобрили ее решение.

"Я сделала это для своих детей. У меня нет образования, не было шанса найти достойную работу. Мне пришлось бы работать всю жизнь, чтобы как-то помочь выучиться своим собственным детям", — говорит женщина.

Годовой оборот рынка суррогатного материнства в Индии приближается к 2,5 миллиарда долларов. Частных клиник, специализирующихся на суррогатном материнстве, в Индии около 3000. Между собой их называют "фабриками детей". И это действительно конвейер. Только за один день и только в этой клинике проводится не менее 30 экстракорпоральных оплодотворений. Эти женщины перенесли процедуру два дня назад.

"Крестная мама", а фактически творец всех этих детей — одна из самых известных в этой области мировых светил — доктор Найана Патель — стоит на защите суррогатного материнства, признавая, что дебаты о правовом статусе процедуры идут и в самой Индии, и по всему миру.

"Да, законодательное регулирования суррогатного материнства необходимо, но это должно делаться в мягком виде, чтобы это не походило на полный запрет. Это необходимо для определенного типа пар, и благополучие ребенка должно обязательно учитываться. Но если мы полностью запретим суррогатное материнство, мы придем к подпольным процедурам и таким образом создадим черный рынок", — уверена Патель.

Спустя 18 лет после того, как суррогатное материнство впервые было упомянуто в индийском законодательстве лишь парой строк, страна идет к полному запрету коммерциализации процедуры и готова принять новый закон. С формулировкой "безвозмездное суррогатное материнство" законными останутся лишь оплата медицинских расходов и страховки на время беременности матери. Ужесточается и требования к парам — только граждане Индии, состоящие в браке не менее 5 лет, которые не могут иметь детей по медицинским показаниям.

"Заведения, которые будут заниматься суррогатным материнством, должны быть зарегистрированы, получать лицензию. Для этого мы должны убрать всех посредников из этой цепочки", — сказал один из индийских адвокатов.

Понятие "карма" — ключевое для основных индийских религий — подразумевает, что все поступки жизни прошлой определяют основы нынешней. И бездетность как расплата за грехи в пошлых рождениях, казалось бы, вполне укладывается и в индуистский и буддистский каноны. Однако священнослужители, с которыми нам удалось здесь пообщаться, трактуют суррогатное материнство иначе.

"Буддизм ставит своей целью достижение нирваны, то есть избавление от страданий. Получается, что с помощью новой технологии от страданий избавляются сразу несколько людей — и бездетные пары, и женщины, которые оказывает им посильную помощь", — сказал один из священнослужителей.

Принятие нового закона о суррогатном материте в Индии ожидают уже в начале следующего года. Пережив взрывной рост, теперь здесь ищут золотую середину и предрекают появление для суррогатного материнства общемировых правил и норм.

Текст: "Вести недели"

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