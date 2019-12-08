Прошлое и будущее атомного ледокольного флота России

3 декабря атомному ледокольному флоту России исполнилось 60 лет. Именно в этот день в 1959 году вошел в строй первый советский атомный ледокол — "Ленин". Сейчас дедушка атомного ледокольного флота — уже музей и одна из главных достопримечательностей Мурманска. Здесь же И порт приписки всего нашего ледокольного флота, который есть только в России.

Вот он — первенец, ветеран, основатель, легенда. Ледокол "Ленин" в первозданном виде — у пирса в мурманском порту. Кажется, вот сейчас рявкнет басом и отправится на Север прокладывать путь в ледяных торосах. Но нет. В эти дни он только принимает поздравления.

Юбилейная дата — 60 лет ледокольному атомному флоту. Ровно в 12 часов все суда, что находятся в Кольском заливе, подают сигнал.

Если до появления атомоходов навигация по Северному морскому пути длилась всего полтора-два месяца, то ледокол "Ленин" расширил сезон плавания до восьми. За тридцать лет работы в Арктике "Ленин" провел более 3700 судов, преодолел 650 тысяч морских миль — большей частью во льдах — это как до Луны и обратно.

Сердце ледокола — пост управления ремонтом. Именно отсюда специалисты управляют заменой отработанного ядерного топлива. Все происходит там, в реакторном отсеке. Два реактора ОК-900. И хотя ледокол "Ленин" списан и стоит на приколе, а ядерного топлива там давно нет, и радиационный фон не превышает естественный, тем не менее, заходить туда категорически запрещено. Безопасность — превыше всего. Зато здесь можно прикоснуться к тепловыделяющей сборке.

Отделка из благородных материалов — ценные породы дерева, медь и латунь — должна была поражать воображение современников. Ледокол был такой же визитной карточкой страны, как и космос.

Еще одна реликвия хранится на ледоколе "Ленин" – рояль. Именно на нем Александра Пахмутова впервые вживую исполнила свою песню "Усталая подлодка". С рождением новой песни у подводников появилось настоящее дело — спеть "Усталую подлодку" там, где выходит земная ось. Но это уже совсем другая история.

Ну, а "Ленин" в одиночку бороздил Северный Ледовитый океан целых 16 лет. Пока ему на подмогу не пришли "Арктика" и "Сибирь". А потом еще и "Россия". И вот новый рекорд. Август 1977-го. Впервые в мире в надводном положении корабль достиг Северного полюса. Инженером-оператором в том экипаже был Игорь Слизкий.

"Готовились серьезно. Был бульдозер на тот случай, если придется делать взлетно-посадочную полосу, чтобы лишних людей эвакуировать, если вдруг ледокол застрянет во льдах надолго", — рассказал Слизкий.

Первые судовые реакторы работали до перезарядки топлива около года. Сейчас — 5-7 лет. Совершенная техника, которая позволяет решать новые задачи. Северный морской путь должен быть доступен круглогодично.

"Это изменение всей инфраструктуры, реновация портов, углубление морских каналов, создание новой навигации и Службы спасения. Самое главное — этот морской путь должен стать привлекательным для международного бизнеса", — отметил Алексей Лихачев, гендиректор госкорпорации по атомной энергии "Росатом".

На Международном арктическом форуме, что состоялся в апреле в Санкт-Петербурге, об этом говорили уже вполне конкретно.

"От Йокогамы до Роттердама — 33 суток по Индийскому океану. По Северному морскому пути — 20. Это экономия колоссальная и на топливе, и на времени. Это очень интересная и перспективная сфера международного сотрудничества. И это сотрудничество должно нас сближать, а не разъединять", — заявил Владимир Путин.

Вот как это работает в Сабетте. Российские ледоколы проводят газовозы до чистой воды Северного моря. И возвращаются за новыми караванами. Самый новый наш ледокол, "50 лет Победы", зашел в базу Росатомфлота на плановое обслуживание, чтобы поменть отработанное ядерное топливо.

Самые тяжелые льды — на енисейской ледовой перемычке. Там, где великая сибирская река впадает в Карское море. Даже сейчас новым ледоколам приходится биться с торосами несколько суток. "50 лет Победы" сейчас — пожалуй, самый главный ледокол Росатомфлота. На нем готовят молодежь для новых кораблей, которые еще только строятся. Девушки — на равных с парнями. Диана Киджи — уже авторитетный профи. Она — ледокольный штурман.

"Очень радостно, что наконец-то начали строить дальше атомный флот. Мы три ледокола практически построили, еще два будут строиться, в перспективе — новые проекты", — сказала Диана.

Есть в атомном флоте и свои династии. Отец и сыновья Кондратьевы, кажется, успели освоить все существующие типы ледоколов. А дед строил "Ленина". Братья Владимир и Дмитрий в Петербурге на Балтийском заводе участвуют в строительстве кораблей новейшего проекта — 22220 "Арктика".

"На этом ледоколе все оборудование — новое, оно разработано и произведено в России", — отметил Владимир Кондратьев.

Советский рекорд по объему перевезенных грузов — больше пяти миллионов тонн в год — Росатомфлот давно побил. Сейчас другие ориентиры — 80 миллионов тонн к 2024 году. Новые ледоколы уже сходят со стапелей — в Петербурге спускают "Арктику", "Урал" и "Сибирь".

А на Дальнем Востоке строят супермощный "Лидер" — что-то доселе невиданное. Коммерческая скорость — 20 километров в час в четырехметровых льдах! Это — будущее ледокольного флота. Новые российские атомоходы сделают Арктику еще более доступной, а Северный морской путь — удобным для всех.