Атомные авианосец и подлодка ВМС США вошли в Средиземноморье

Американский атомный авианосец USS Harry Truman с группой сопровождения вошел в восточную часть Средиземного моря. Как сообщает "Интерфакс", в состав группы входят ракетный крейсер USS Normandy, несколько эсминцев, в том числе ПВО, и ударная атомная субмарина.

Как считают военные специалисты, ударная группа ВМС США, пройдя через Суэцкий канал, сменит в Персидском заливе корабли во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln. Запланированный полугодовой срок дежурства Abraham Lincoln уже превышен. Выход USS Harry Truman в море был задержан из-за серьезной аварии в его энергосетях.

США держат крупные силы в Персидском заливе из-за обострений отношений с Ираном. Пик кризиса пришелся на июнь, когда Иран сбил американский беспилотник, нарушивший границу.