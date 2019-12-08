Новости Общество

Все видео этой рубрики
8 декабря 201919:50

Коррупционеров стало меньше, констатировал Бастрыкин

Следственный комитет зафиксировал снижение числа коррупционеров среди работников правоохранительных органов. Об этом завил глава Следкома Александр Бастрыкин. В интервью "Российской газете" он констатировал снижение преступлений коррупционной направленности за год на 5–10%. При подсчете учитывались дела, возбужденные против работников МВД, ФСИН, ФТС и ряда других ведомств​​​.

 

В этом году в суды направлены 308 таких дел, сказал глава ведомства. В качестве примера Бастрыкин привел дело, по которому обвиняемыми проходят бывший первый заместитель прокурора Республики Башкортостан Олег Горбунов и его девять соучастников: два прокурорских работника, адвокат, депутат и ряд предпринимателей. Самому Горбунову вменяется получение трех взяток на общую сумму 18 миллионов рублей. Чаще всего взятки получались за освобождение обвиняемых от уголовной ответственности. В основном речь шла об очень серьезных преступлениях. Например, организация убийства по найму, причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, превышение должностных полномочий. Сейчас, по словам главы СК, расследование этого дела находится на завершающей стадии.

Сейчас

18:52

Российские паспорта для жителей Донбасса: пунктов выдачи станет больше

18:08

В Москве продлен желтый уровень метеоопасности

16:19

Хотел сделать маме сюрприз, а попал в ДТП: сын Валерии госпитализирован

15:45

Знакомство и критика: Собянин рассказал об отношениях с Путиным

15:09

Зеленского шантажируют перед нормандским саммитом

13:22

Владимирский вице-губернатор ушел в отставку

11:36

Трагедия в одесском колледже: число жертв возросло до 10

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

"Прямая линия. Продолжение": о проблемах можно будет сообщать круглогодично

"Прямая линия. Продолжение": о проблемах можно будет сообщать круглогодично

41 минута назад
Московский трафик, парковки и крупнейший в мире проект: эксклюзивное интервью мэра Собянина

Московский трафик, парковки и крупнейший в мире проект: эксклюзивное интервью мэра Собянина

2 часа назад
Коррупционеров стало меньше, констатировал Бастрыкин

Коррупционеров стало меньше, констатировал Бастрыкин

59 минут назад
Предложения – на столе: Россия готова к диалогу с НАТО

Предложения – на столе: Россия готова к диалогу с НАТО

1 час назад
Стало известно, что Донбасс и Крым не хотели в состав Украины

Стало известно, что Донбасс и Крым не хотели в состав Украины

6 минут назад
Москва и Минск согласовали 23 интеграционные дорожные карты из 31

Москва и Минск согласовали 23 интеграционные дорожные карты из 31

1 час назад
Киселёв – РПЦ: результат искусственного оплодотворения зависит от Божьей воли

Киселёв – РПЦ: результат искусственного оплодотворения зависит от Божьей воли

1 час назад
Пристайко озвучил "единственную цель" Зеленского

Пристайко озвучил "единственную цель" Зеленского

2 часа назад
Убийство в Берлине: Крамп-Карренбауэр обратилась к России

Убийство в Берлине: Крамп-Карренбауэр обратилась к России

4 часа назад
Российские паспорта для жителей Донбасса: пунктов выдачи станет больше

Российские паспорта для жителей Донбасса: пунктов выдачи станет больше

1 час назад
Хотел сделать маме сюрприз, а попал в ДТП: сын Валерии госпитализирован

Хотел сделать маме сюрприз, а попал в ДТП: сын Валерии госпитализирован

4 часа назад
"Последний богатырь: Корень зла". Тизер-трейлер и тизер-постер

"Последний богатырь: Корень зла". Тизер-трейлер и тизер-постер

07.12.2019 11:05
Техновидение. "Серые" смартфоны заблокируют?! На что не похожа PlayStation 5

Техновидение. "Серые" смартфоны заблокируют?! На что не похожа PlayStation 5

06.12.2019 14:45
"Тайны следствия-19": новые серии – уже 9 декабря на телеканале "Россия 1"

"Тайны следствия-19": новые серии – уже 9 декабря на телеканале "Россия 1"

06.12.2019 14:19
"Вторжение": главный фильм 2020 года. Смотрите премьеру трейлера

"Вторжение": главный фильм 2020 года. Смотрите премьеру трейлера

06.12.2019 11:00
"Ржев" вышел в общероссийский прокат

"Ржев" вышел в общероссийский прокат

05.12.2019 05:36
Нужна помощь: Настю Муковнину спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Настю Муковнину спасет дорогое лекарство

02.12.2019 09:15
"Авангард" обыграл "Ак Барс", забив три безответных гола

"Авангард" обыграл "Ак Барс", забив три безответных гола

7 минут назад
Трамп назвал Кима умным, а демократов – бездельниками

Трамп назвал Кима умным, а демократов – бездельниками

15 минут назад
ЦСКА вернулся на первую строчку Запада КХЛ, победив минское "Динамо"

ЦСКА вернулся на первую строчку Запада КХЛ, победив минское "Динамо"

30 минут назад
Атомные авианосец и подлодка ВМС США вошли в Средиземноморье

Атомные авианосец и подлодка ВМС США вошли в Средиземноморье

58 минут назад
Пентагон продолжит готовить иностранных военных, несмотря на расстрел на авиабазе

Пентагон продолжит готовить иностранных военных, несмотря на расстрел на авиабазе

1 час назад
Фанаты "Спартака" и "Ростова" покинули трибуны

Фанаты "Спартака" и "Ростова" покинули трибуны

1 час назад
В московском парке мужчину примотали к дереву пищевой пленкой

В московском парке мужчину примотали к дереву пищевой пленкой

1 час назад
Корабли Северного флота попали в шторм

Корабли Северного флота попали в шторм

1 час назад
Биатлон. Норвежки выиграли эстафету на этапе Кубка мира

Биатлон. Норвежки выиграли эстафету на этапе Кубка мира

1 час назад
"Сочи" и "Рубин" обменялись голами

"Сочи" и "Рубин" обменялись голами

2 часа назад
В Москве продлен желтый уровень метеоопасности

В Москве продлен желтый уровень метеоопасности

2 часа назад
Сербия считает, что у нее нет большего друга, чем Россия

Сербия считает, что у нее нет большего друга, чем Россия

2 часа назад
Макрона обозвали "чемпионом болтовни"

Макрона обозвали "чемпионом болтовни"

2 часа назад
Появилось видео спасения мужчины, пролетевшего 28 метров после попытки достать валенки

Появилось видео спасения мужчины, пролетевшего 28 метров после попытки достать валенки

3 часа назад
Dragon успешно состыковался с МКС

Dragon успешно состыковался с МКС

3 часа назад
Авария в Нижнем Новгороде: пострадавшие и семья погибшей получат матпомощь

Авария в Нижнем Новгороде: пострадавшие и семья погибшей получат матпомощь

3 часа назад
Фатальное ДТП: машина врезалась в забор у комплекса "Роскосмоса" в Подмосковье

Фатальное ДТП: машина врезалась в забор у комплекса "Роскосмоса" в Подмосковье

4 часа назад
Российские лыжники взяли золото и серебро на этапе Кубка мира

Российские лыжники взяли золото и серебро на этапе Кубка мира

5 часов назад
Падение из окна: Никитин выразил соболезнования в связи с гибелью Чулкова

Падение из окна: Никитин выразил соболезнования в связи с гибелью Чулкова

6 часов назад
В Башкирии фирма отказалась от корпоратива, чтобы выплатить кредит инвалида за пандус

В Башкирии фирма отказалась от корпоратива, чтобы выплатить кредит инвалида за пандус

6 часов назад
Шойгу об угрозах: с каждым годом ситуация деградирует

Шойгу об угрозах: с каждым годом ситуация деградирует

7 часов назад
Опрос: свыше 21% россиян ничего не знают о долевой реформе

Опрос: свыше 21% россиян ничего не знают о долевой реформе

8 часов назад
Евросоюз запретил популярный тип криптовалюты

Евросоюз запретил популярный тип криптовалюты

9 часов назад
Посмотрите: как выглядят самые красивые улицы мира

Посмотрите: как выглядят самые красивые улицы мира

9 часов назад
Богачи что-то знают: о чем говорит падение продаж суперъяхт?

Богачи что-то знают: о чем говорит падение продаж суперъяхт?

20 часов назад
Новогоднее позитивное кино: "Холоп" трогает до глубины души

Новогоднее позитивное кино: "Холоп" трогает до глубины души

07.12.2019 15:15
Ученые предложили новый способ засечь 6 минут

Ученые предложили новый способ засечь 6 минут

07.12.2019 09:58
13 лучших мультфильмов для новогоднего настроения

13 лучших мультфильмов для новогоднего настроения

07.12.2019 09:20
В "Зарядье" выступит знаменитый польский оркестр Sinfonia Varsovia

В "Зарядье" выступит знаменитый польский оркестр Sinfonia Varsovia

04.12.2019 12:02

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку