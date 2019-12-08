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8 декабря 201922:07 Дмитрий Киселёв

Успех фигуристок с пловцами и нависшая над Россией угроза

Успех фигуристок с пловцами и нависшая над Россией угроза

В итальянском Турине триумфально для россиян завершился марафон шести этапов Гран-при по фигурному катанию. Из шести финалисток четверо были наши, плюс одна японка — Рика Кихира — и одна американка — Брэди Теннедд. В итоге весь пьедестал оказался НАШ, и заняли его те, для которых это первый взрослый сезон.

Парящая надо льдом Алена Косторная — золото и к тому же мировой рекорд по очкам. Серебро — у нежнейшей Анны Щербаковой, а бронза — у уникальной Александры Трусовой, которая вошла в Книгу рекордов Гиннесса. Великая российская фигуристка и обладательница всех возможных титулов красавица Алена Загитова на этот раз на пьедестал не поднялась, но каталась так, что глаз было не оторвать. Все эти фигуристки — воспитанницы тренерского штаба Этери Тутберидзе, а комментируя роскошь такого состава, Татьяна Тарасова сказала, что у Тутберидзе, словно "рог изобилия". Но мы-то понимаем, что это не волшебство, а огромный труд в сочетании с большим талантом.

А в шотландском Глазго, завершилось первенство Европы по плаванию на короткой воде. Наши пловцы стали лучшими в общем зачете, завоевав 13 медалей, семь из которых — золотые. Рекорд Европы россияне установили в смешанной эстафете 4 по 50 вольным стилем. Золото взяли Мария Каменева, Арина Суркова, Владимир Морозов и Владислав Гринев.

На высшую ступень европейского пьедестала поднялся и наш Олег Костин. Он стал лучшим в любимом стиле плавания Путина — баттерфляе — на дистанции 50 метров.

И еще одна отличная новость — следующий чемпионат Европы по плаванию на короткой воде в 2021 году примет Казань. А в 2024-м там же состоится и европейское первенство по водным видам спорта. Правда, если не случится непоправимого.

9 декабря в Лозанне будет оглашено решение Всемирного антидопингового агентства, по которому России могут на четыре года запретить проводить крупные международные соревнования, а нашим спортсменам — участвовать в них под российским флагом. История старая, связанная с информатором ВАДА Родченковым, про которую мы тысячу раз рассказывали, и политики в ней больше, чем допинга.

Российские спортивные менеджеры утверждают, что все требования ВАДА уже давно выполнены и все данные предоставлены. Однако, как оказывается, был и несанкционированный удаленный доступ к нашей базе данных.

"В 2017 году Родченков передал эту базу, а до 2016 года она находилась в его распоряжении. н там менял удалял. Они выяснили, что до 2016 года фиксировались входы в московскую базу и их было порядка 400", — заявил Виктор Блажеев, руководитель группы независимых экспертов.

Усиливая российскую позицию, президент Международной федерации фехтования Алишер Усманов обратился к руководителю ВАДА Крейгу Риди и главе Международного олимпийского комитета Томасу Баху с открытым письмом.

"Беспощадная борьба с допингом не должна превращаться в линчевание и применение новых санкций за одно и то же нарушение. Наказание виновных не должно лишать невиновных элементарных человеческих прав. Предлагаю исходить из этой цели и обеспечить право "чистых" российских спортсменов участвовать в международных соревнованиях без дискриминации и необоснованных ограничений", — отметил Усманов.

Томас Бах, президент Международного олимпийского комитета, со своей стороны, уже заявил, что от него здесь мало, что зависит: "Мы приняли Всемирный антидопинговый кодекс, и глобально решения ВАДА обязательны, в том числе для МОК. Все решения, которые принимаются в соответствии с этим кодексом, должны соблюдаться".

Текст: "Вести недели"

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