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8 декабря 201920:43

Стало известно, что Донбасс и Крым не хотели в состав Украины

Крым, Донецкая Луганская и области просились в состав России в 1991 году, до подписания Беловежских соглашений, заявил глава администрации президента РФ Бориса Ельцина Сергей Филатов в интервью газете "Взгляд".

Занимавший в 1991-1993 годах пост первого заместителя председателя Верховного Совета РФ Филатов рассказал, что делегации из Крыма, Донецка и Луганска приезжали в Верховный Совет постоянно, они просили не оставлять их в составе Украины.

Однако, по словам Филатова, Ельцин отказался принимать их в состав России, поскольку у него "не было времени" на переговоры, а кроме того, не имелось ресурсов для того, чтобы прокормить новые регионы.

"У нас времени не было. Думали, как бы России выжить вообще. Перед началом гайдаровских реформ хлеба не было во многих областях", — пояснил экс-глава администрации Ельцина.

Однако Крым, Донецк и Луганск были исконно русскими землями. "Просто их отдали Киеву", — резюмировал Филатов.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал подписание Беловежских соглашений в 1991 году "самым страшным преступлением в истории России".

В воскресенье, 8 декабря, исполняется 28 лет со дня подписания Беловежских соглашений, которые фактически прекратили существование СССР.

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