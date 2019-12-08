ФК "Сочи" назначил Федотова новым главным тренером

Футбольный клуб "Сочи" объявил о назначении на пост главного тренера команды Владимира Федотова. Российский специалист подписал контракт с южанами сроком на 2,5 года. Он приступит к выполнению своих обязанностей в 2020 году, когда команда выйдет из отпуска.

Накануне Федотов был отправлен в отставку с поста наставника "Оренбурга". Это произошло после матча 19 тура чемпионата России против "Тамбова" (0:3). В свою очередь, сочинцы остались без главного тренера 20 ноября, когда был уволен Александр Точилин. С тех пор командой временно руководил Роман Березовский.

"Сочи" после 19 туров российского футбольного чемпионата замыкает турнирную таблицу, располагаясь на 16 месте. В активе команды с юга России 15 очков.