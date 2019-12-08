Перед "нормандским" саммитом: козыри президента Зеленского

В Киеве перед поездкой Владимира Зеленского на "нормандский" саммит устроили новые митинги. Организаторы акции решили дать украинскому президенту наставления. А по сути — выдвинули требования, назвав их "красными линиями". Если, мол, Зеленский их пересечет, в стране будет очередной Майдан.

На том же месте, как обычно. Снова кричалки, пламенные речи, жовто-блакитные и красно-черные флаги, обещания переворота, если… Если Зеленский изменит курс, но это между строк. Топ-спикеры на очередном Майдане – все те же борцы против всех: Порошенко, Тимошенко и Вакарчук. Традиционная группа поддержки — дюжие молодчики и люди из автобусов. Митинг — удовольствие, конечно, не из дешевых, но что делать, линию-то свою гнуть надо, а то, глядишь, забудут бывшего президента, а вместе с ним и агрессивную риторику. Впрочем, это действо организовано скорее не для обывателей, а для одного единственного зрителя.

"По факту этот очередной мини-майдан, он направлен не на народ, а именно на Зеленского, которому намекают: не надо сближаться с Россией", — говорит политолог Наталия Елисеева.

А вот тут президент Украины оказывается между двух огней: ему намекают, что сближаться с Россией не надо, но европейские партнеры по "нормандской четверке" явно устали от неспокойного соседа, его проблем с Донбассом, майданов, мигрантов и постоянных газовых споров. Звучат уже идеи об отмене санкций против России без оглядки на выполнение минских соглашений. Что же до газового вопроса – он стоит ребром, и тут Европа не только может, но и вправе надавить, тем более что это единственный вопрос, пожалуй, который Зеленский может решить не теряя лица.

И тут он его как раз в состоянии объяснить и радикалам, и населению, считает эксперт Научного центра Евразийской интеграции Олег Ногинский.

С политическими ожиданиями, действительно, сложнее. Радикалы по-прежнему подвластны Порошенко, и нового президента ни в грош не ставят, что охотно демонстрируют, правда, их лидер, в свою очередь вряд ли пойдет на кардинальные перемены без отмашки со стороны США.

Зеленский, кстати, тоже имеет свой козырь, точнее, сам является козырем бизнесмена Игоря Коломойского, который, по словам политологов, пока не вмешивается, но при необходимости вполне способен если не устранить, то перекупить лояльность последователей агрессивной риторики Порошенко. Они, как показала практика, имеют свои гибкие тарифы на поддержку национальных идей.