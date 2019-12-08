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8 декабря 201922:23

Тедеско: надеюсь, встретимся в 2020 году. Если я еще буду в "Спартаке"

spartak.com

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал итог матча 19 тура российской премьер-лиги с "Ростовом". Красно-белые потерпели крупное поражение со счетом 1:4.

"Считаю, что 1:4 – несправедливый счет. Как и 0:0 с "Уралом". Это мое мнение. Если вы считаете, что поражение моя вина, то я соглашусь с этим, — приводит слова Тедеско Чемпионат.Com. – У нас очень молодая команда, много молодых ребят, те же Крал и Умяров. Нужно работать и развиваться".

"Благодарю вас за совместное сотрудничество, за поддержку в течение семи недель, и за терпение – ведь я не говорю по-русски, а перевод занимает больше времени. Надеюсь, встретимся в следующем году. Если я еще буду в команде".

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