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8 декабря 201922:38

Волейбол. "Лубе Чивитанова" – чемпион мира среди клубов

A.S. Volley Lube Civitanova

В Бразилии завершился клубный чемпионат мира по волейболу среди мужских команд. В финальном матче встречались итальянская команда "Лубе Чивитанова" и бразильская "Сада Крузейро". Встреча завершилась победой волейболистов из Старого света.

Итальянцы взяли верх над соперниками по итогам четырех сетов и завершилась со счетом 3:1 (25:23, 19:25, 31:29, 25:21). Итальянский клуб завоевал титул чемпиона мира среди клубов в третий раз подряд.

В матче же за третье место российский клуб "Зенит" из Казани ранее стал обладателем бронзовых медалей клубного чемпионата мира. В матче за третье место казанцы обыграли катарский "Аль-Райян" со счетом 3:1. Для "Зенита" нынешняя бронза турнира стала третьей в клубной истории.

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