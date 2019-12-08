Третьяков выиграл бронзу этапа Кубка мира по скелетону

Россиянин Александр Третьяков завершил первый этап Кубка мира по скелетону местом на пьедестале. Турнир проходит в американском Лейк-Плэсиде. 34-летний российский спортсмен завоевал бронзовую медаль.

Первый результат продемонстрировал немецкий скелетонист Аксель Юнг: по сумме двух попыток его время составило 1 минута 46,32 секунды. Вторым стал латвиец Мартинс Дукурс, отставание которого от победителя составило 0,12 секунды. Третьяков отстал на 0,39 секунды.

Отметим, что в десятку лучших также вошло еще два представителя России: Никита Трегубов завершил этап восьмым (+0,69), а Евгений Рукосуев – девятым (+0,73).