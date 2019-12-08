Женщина и ее 13-летний больной ребёнок погибли в Можге

Как сообщает ГТРК "Удмуртия", мать-одиночка скоропостижно скончалась, находясь у себя дома. Ее сын, страдающий тяжелой формой ДЦП, провел несколько дней в квартире рядом с телом матери. Подросток не смог вызвать помощь, так как прикован к инвалидной коляске с детства.

Мальчику удалось добраться до кухни, чтобы утолить жажду, но закрыть кран он не смог, упал и умер от переохлаждения в затопившей квартиру воде. Поскольку она находится на первом этаже, то и соседи не обратили внимания на потоп.

По факту смерти женщины и ее сына начата проверка. Дело взято под контроль губернатором Удмуртии Александром Бречаловым.