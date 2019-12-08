В Киеве закидали яйцами Порошенко и его жену

На митинг в центре Киева, по официальным данным, пришли восемь тысяч человек. И, хотя акцию проводили по призыву того же Порошенко, далеко не все оказались его сторонниками.

Бывшего президента закидали яйцами, сообщает телеканал "Россия 24". Произошло это, когда он произнёс в микрофон бандеровский лозунг "Слава Украине!". В самого Порошенко, правда, яйца не попали. Досталось стоявшей рядом супруге.