Поножовщина в Ванкувере закончилась госпитализацией четырёх человек

В одном из районов канадского Ванкувера произошел инцидент с дракой, переросший в поножовщину. Полиция получила сигнал о скандале на улице и прибыла на место происшествия, где пресекла массовую драку.

В результате, четыре человека были доставлены в больницы, состояние одного из них врачи расценивают, как критическое. Полиция задержала семерых участников драки и перекрыла несколько улиц для движения транспорта и пешеходов, сообщает ТАСС.