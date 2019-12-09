Новости Спорт

Все видео этой рубрики
9 декабря 201902:25

Поляки приехали в Россию драться с фанатами "Спартака". Их экстрадировали из страны

EPA

Фанаты польского футбольного клуба "Легия" были задержаны правоохранительными органами в Калининградской области после того, как хотели устроить массовую драку с болельщиками московского "Спартака". Хулиганы хотели выставить на драку по 33 человека от каждой стороны.

Впрочем, сотрудники правопорядка смогли предотвратить побоище фанатов. Как сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на TVN24, поляки первыми приехали в заранее оговоренное место и по прибытии они были окружены полицейскими.

В итоге всего было задержано 19 фанатов из Польши. Позже им вменили нарушение условий пребывания на территории России и экстрадировали обратно в свою страну. Въезд в Россию им запрещен на пять ближайших лет.

Сейчас

18:52

Российские паспорта для жителей Донбасса: пунктов выдачи станет больше

18:08

В Москве продлен желтый уровень метеоопасности

16:19

Хотел сделать маме сюрприз, а попал в ДТП: сын Валерии госпитализирован

15:45

Знакомство и критика: Собянин рассказал об отношениях с Путиным

15:09

Зеленского шантажируют перед нормандским саммитом

13:22

Владимирский вице-губернатор ушел в отставку

11:36

Трагедия в одесском колледже: число жертв возросло до 10

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Итоговое интервью Медведева: новый формат позволил охватить интересы аудитории всей страны

Итоговое интервью Медведева: новый формат позволил охватить интересы аудитории всей страны

6 часов назад
"Прямая линия. Продолжение": о проблемах можно будет сообщать круглогодично

"Прямая линия. Продолжение": о проблемах можно будет сообщать круглогодично

6 часов назад
"Сила Сибири": не только экспорт

"Сила Сибири": не только экспорт

5 часов назад
Перед "нормандским" саммитом: козыри президента Зеленского

Перед "нормандским" саммитом: козыри президента Зеленского

4 часа назад
Противоречия в НАТО, обида и импичмент Трампа

Противоречия в НАТО, обида и импичмент Трампа

4 часа назад
Московский трафик, парковки и крупнейший в мире проект: эксклюзивное интервью мэра Собянина

Московский трафик, парковки и крупнейший в мире проект: эксклюзивное интервью мэра Собянина

8 часов назад
Перспективные военные разработки станут основой для гражданской продукции

Перспективные военные разработки станут основой для гражданской продукции

6 часов назад
На МЦД закончился период бесплатных поездок

На МЦД закончился период бесплатных поездок

2 часа назад
Коррупционеров стало меньше, констатировал Бастрыкин

Коррупционеров стало меньше, констатировал Бастрыкин

7 часов назад
Стало известно, что Донбасс и Крым не хотели в состав Украины

Стало известно, что Донбасс и Крым не хотели в состав Украины

6 часов назад
Демонстрации в Париже: дышать без противогаза невозможно

Демонстрации в Париже: дышать без противогаза невозможно

6 часов назад
Российские паспорта для жителей Донбасса: пунктов выдачи станет больше

Российские паспорта для жителей Донбасса: пунктов выдачи станет больше

7 часов назад
Три "С" и никакого пафоса: несравненной Алисе Фрейндлих – 85

Три "С" и никакого пафоса: несравненной Алисе Фрейндлих – 85

5 часов назад
На выставке Non-Fiction московские школьницы презентовали книгу о Холокосте

На выставке Non-Fiction московские школьницы презентовали книгу о Холокосте

5 часов назад
"Последний богатырь: Корень зла". Тизер-трейлер и тизер-постер

"Последний богатырь: Корень зла". Тизер-трейлер и тизер-постер

07.12.2019 11:05
Техновидение. "Серые" смартфоны заблокируют?! На что не похожа PlayStation 5

Техновидение. "Серые" смартфоны заблокируют?! На что не похожа PlayStation 5

06.12.2019 14:45
"Тайны следствия-19": новые серии – уже 9 декабря на телеканале "Россия 1"

"Тайны следствия-19": новые серии – уже 9 декабря на телеканале "Россия 1"

06.12.2019 14:19
"Вторжение": главный фильм 2020 года. Смотрите премьеру трейлера

"Вторжение": главный фильм 2020 года. Смотрите премьеру трейлера

06.12.2019 11:00
"Ржев" вышел в общероссийский прокат

"Ржев" вышел в общероссийский прокат

05.12.2019 05:36
Нужна помощь: Настю Муковнину спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Настю Муковнину спасет дорогое лекарство

02.12.2019 09:15
Поляки приехали в Россию драться с фанатами "Спартака". Их экстрадировали из страны

Поляки приехали в Россию драться с фанатами "Спартака". Их экстрадировали из страны

36 минут назад
Поножовщина в Ванкувере закончилась госпитализацией четырёх человек

Поножовщина в Ванкувере закончилась госпитализацией четырёх человек

1 час назад
Россия стала победителем медального зачета чемпионата Европы по плаванию

Россия стала победителем медального зачета чемпионата Европы по плаванию

2 часа назад
В Киеве закидали яйцами Порошенко и его жену

В Киеве закидали яйцами Порошенко и его жену

3 часа назад
Женщина и ее 13-летний больной ребёнок погибли в Можге

Женщина и ее 13-летний больной ребёнок погибли в Можге

3 часа назад
В столице погибли два 16-летних подростка

В столице погибли два 16-летних подростка

3 часа назад
Лезгинка в воздухе: открытие крупнейшего в Европе аэродинамического центра

Лезгинка в воздухе: открытие крупнейшего в Европе аэродинамического центра

4 часа назад
Прошлое и будущее атомного ледокольного флота России

Прошлое и будущее атомного ледокольного флота России

4 часа назад
Бесконечный мир счастья: как ЭКО меняет жизнь женщин

Бесконечный мир счастья: как ЭКО меняет жизнь женщин

4 часа назад
Жители чукотского села стали заложниками голодных белых медведей

Жители чукотского села стали заложниками голодных белых медведей

4 часа назад
Успех фигуристок с пловцами и нависшая над Россией угроза

Успех фигуристок с пловцами и нависшая над Россией угроза

4 часа назад
"Наивно и сумбурно": Киселёв оценил идею Зеленского

"Наивно и сумбурно": Киселёв оценил идею Зеленского

5 часов назад
"Ростов" разгромил "Спартак" в Москве, и вышел на третье место РПЛ

"Ростов" разгромил "Спартак" в Москве, и вышел на третье место РПЛ

5 часов назад
50 миллионов в день: гонконгские протесты проплачивают

50 миллионов в день: гонконгские протесты проплачивают

5 часов назад
"Авангард" обыграл "Ак Барс", забив три безответных гола

"Авангард" обыграл "Ак Барс", забив три безответных гола

6 часов назад
Трамп назвал Кима умным, а демократов – бездельниками

Трамп назвал Кима умным, а демократов – бездельниками

6 часов назад
ЦСКА вернулся на первую строчку Запада КХЛ, победив минское "Динамо"

ЦСКА вернулся на первую строчку Запада КХЛ, победив минское "Динамо"

6 часов назад
Атомные авианосец и подлодка ВМС США вошли в Средиземноморье

Атомные авианосец и подлодка ВМС США вошли в Средиземноморье

7 часов назад
Пентагон продолжит готовить иностранных военных, несмотря на расстрел на авиабазе

Пентагон продолжит готовить иностранных военных, несмотря на расстрел на авиабазе

7 часов назад
Фанаты "Спартака" и "Ростова" покинули трибуны

Фанаты "Спартака" и "Ростова" покинули трибуны

7 часов назад
Киселёв – РПЦ: результат искусственного оплодотворения зависит от Божьей воли

Киселёв – РПЦ: результат искусственного оплодотворения зависит от Божьей воли

7 часов назад
Предложения – на столе: Россия готова к диалогу с НАТО

Предложения – на столе: Россия готова к диалогу с НАТО

7 часов назад
Корабли Северного флота попали в шторм

Корабли Северного флота попали в шторм

7 часов назад
Биатлон. Норвежки выиграли эстафету на этапе Кубка мира

Биатлон. Норвежки выиграли эстафету на этапе Кубка мира

8 часов назад
Москва и Минск согласовали 23 интеграционные дорожные карты из 31

Москва и Минск согласовали 23 интеграционные дорожные карты из 31

8 часов назад
Пристайко озвучил "единственную цель" Зеленского

Пристайко озвучил "единственную цель" Зеленского

8 часов назад
В Москве продлен желтый уровень метеоопасности

В Москве продлен желтый уровень метеоопасности

8 часов назад
Хотел сделать маме сюрприз, а попал в ДТП: сын Валерии госпитализирован

Хотел сделать маме сюрприз, а попал в ДТП: сын Валерии госпитализирован

10 часов назад
Убийство в Берлине: Крамп-Карренбауэр обратилась к России

Убийство в Берлине: Крамп-Карренбауэр обратилась к России

10 часов назад
В Башкирии фирма отказалась от корпоратива, чтобы выплатить кредит инвалида за пандус

В Башкирии фирма отказалась от корпоратива, чтобы выплатить кредит инвалида за пандус

12 часов назад
Шойгу об угрозах: с каждым годом ситуация деградирует

Шойгу об угрозах: с каждым годом ситуация деградирует

13 часов назад
Новогоднее позитивное кино: "Холоп" трогает до глубины души

Новогоднее позитивное кино: "Холоп" трогает до глубины души

07.12.2019 15:15
Ученые предложили новый способ засечь 6 минут

Ученые предложили новый способ засечь 6 минут

07.12.2019 09:58
13 лучших мультфильмов для новогоднего настроения

13 лучших мультфильмов для новогоднего настроения

07.12.2019 09:20
В "Зарядье" выступит знаменитый польский оркестр Sinfonia Varsovia

В "Зарядье" выступит знаменитый польский оркестр Sinfonia Varsovia

04.12.2019 12:02

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку