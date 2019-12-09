В США скончался актер из "Кинг-Конга" и "Звездного пути"

Актер и режиссер Рене Обержонуа, известный своими ролями в фильме "Кинг-конг" и сериале "Звездный путь" ушел из жизни на 80-м году жизни. Об этом сообщил Твиттер самого артиста.

Обержонуа снялся в фильмах "Военно-полевой госпиталь", "Кинг-Конг", "Там, где бродит бизон" и сериалах "Юристы Бостона", "Анатомия страсти", "Звездный путь. Дальний космос 9", напоминает РИА Новости.