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9 декабря 201903:50

Бобровский и Дадонов помогли "Флориде" разгромно обыграть "Сан-Хосе"

nhl.com

Российские хоккеисты "Флориды Пэнтерз" Сергей Бобровский и Евгений Дадонов приняли активное участие в разгромной победе своего клуба в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Сан-Хосе Шаркс".

Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу "пантер". Дадонов отметился одной голевой передачей, в то время как Бобровский отразил 30 бросков по своим воротам из 31 нанесенных.

Голы же забивали Кейт Яндл, финн российского происхождения Александр Барков, Майк Мэтисон, Бретт Коннолли и Фрэнк Ватрано. Автором единственной шайбы "акул" стал Кевин Лабанк.

Для "Флориды" эта победа стала третьей в предыдущих четырех встречах, в то время как хоккеисты "Сан-Хосе" терпят четвертое поражение подряд.

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