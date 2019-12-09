"Крузейро" впервые вылетел во вторую лигу. Полиция усмиряла фанатов гранатами

Бразильский клуб "Крузейро" впервые в клубной истории покинул высший дивизион чемпионата Бразилии по футболу. В матче 38 тура клуб из Белу-Оризонти на своем стадионе "Минейрао" проиграл "Палмейрасу" со счетом 0:2.

Сразу после финального свистка главного арбитра матча болельщики не могли поверить в происходящее и устроили погромы прямо на трибунах родной арены: ими начали ломаться кресла и предпринимались попытки выбежать на поле. Для предотвращения массовых беспорядков полиция применила гранаты.

В последних девяти встречах футболисты "Кру" никак не могли победить, сыграв 4 ничьи и проиграв 5 раз. Впрочем, теперь это уже не столь важно: по итогам завершившегося чемпионата "Крузейро" набрал 36 очков, занял 17 место, и потерял место в элитном дивизионе Бразилии.

Отметим, что за клуб из Белу-Оризонти выступает Педро Роша, права на которого принадлежат московскому "Спартаку".

"Крузейро" является достаточно титулованным клубом Бразилии: он четырежды выигрывал чемпионат Бразилии, шесть раз завоевывал Кубок страны, а еще дважды выигрывал Кубок Либертадорес.