Мировые СМИ обсуждают предстоящий саммит в Париже

Реакция мировых СМИ на предстоящий саммит вполне предсказуема. Британская "Гардиан" пишет, что переговоры станут серьезным испытанием для Владимира Зеленского, который встретится лицом к лицу с Владимиром Путиным – в то время как в Киеве на Зеленского давит оппозиция.

Украинская пресса утверждает, что их президент будет гнуть свою линию. Мол, главная цель Зеленского и всей команды переговорщиков – учесть интересы всех украинцев по обе стороны линии соприкосновения.

"Файнэншнл Таймс" напоминает, что МВФ уже согласовал с Киевом новую кредитную программу на три года и выделил пять с половиной миллиардов долларов.

CNN в своём стиле демонизирует образ России, и говорит, что Зеленскому предстоит выступить против "грозного врага".

Более благосклонной оказалась канадская пресса. Там пишут, что саммит может стать дорожной картой к миру между Россией и Украиной. И что Оттава готова внести свой вклад в мирный процесс.